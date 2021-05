Holland Acht lijdt schipbreuk in Oostenrijk, roeiers ongedeerd

De roeiers van de Holland Acht hebben een hachelijke ochtend beleefd tijdens een trainingskamp in Oostenrijk. Hun boot is gezonken, maar afgezien van wat schade aan de boot en een nat pak zijn de roeiers er goed vanaf gekomen.

"De wind stak plotseling op en de golven werden hoog. Daardoor liep de boot vol en die zonk vervolgens", legt aanvoerder Robert Lücken uit op NLRoei.

"Er waren mensen in de buurt aan het werk in motorboten en die hebben ons in veiligheid gebracht. Door het adequate optreden van de staf is iedereen gezond en wel, maar het water was enorm koud."