Schuilplaats uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Leidse tuin

In een tuin in Leiden is een betonnen schuilplaats gevonden, die mogelijk werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is bijzonder, want volgens Erfgoed Leiden en Omstreken zijn er niet veel overblijfselen van de oorlog in de stad.

"Uniek voor Leiden, mogelijk zelfs voor Nederland. We weten niet hoeveel er nog zijn in Nederland want dat is nooit geïnventariseerd. Dus ja, we moeten er zuinig op zijn", zegt bouwkundig historicus Edwin Orsel van Erfgoed Leiden en Omstreken tegen Omroep West.

De schuilplaats werd toevallig ontdekt tijdens een bezoek in verband met een duurzaamheidsadvies, maakte de organisatie vorige week bekend. "We waren hier eigenlijk bezig met het huis en toen we de tuin inliepen zagen we dit. De eigenaren wisten niet precies wat het was." Erfgoed Leiden kwam er via het eigen archief meer over te weten.