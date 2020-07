Nicolien Sauerbreij: acht jaar na waxincident toch de eerste sneeuwmedaille

Nicolien Sauerbreij - NOS / Joëlle Angel

Tijdens haar derde Olympische Spelen was het dan eindelijk zover. Snowboardster Nicolien Sauerbreij won als eerste Nederlandse atleet ooit een olympische medaille in de sneeuw. De snowboardmedaille was ook nog eens de honderdste gouden sportmedaille voor Nederland in de geschiedenis van de Spelen. In de verkiezing van de beste olympiër aller tijden is Sauerbreij met die prestatie op de vijftiende plek geëindigd.

Met een skileraar als vader groeide Sauerbreij op in de sneeuw. Ze stond al op jonge leeftijd op ski's en begon op haar twaalfde ook met snowboarden. Ze bleek talent te hebben, maar had als kind een andere droom. Op de vraag 'wat wil je later worden', antwoordde ze steevast: ijscoman.

Het werd uiteindelijk niks met ijs, maar wel met sneeuw. Sauerbreij kwalificeerde zich in 2002 voor het eerst voor de Olympische Spelen op het snowboardonderdeel parallelreuzenslalom en werd meteen benoemd tot vlaggendraagster van de Nederlandse delegatie tijdens de openingsceremonie. Toch zal dat niet hetgeen zijn wat het eerst in haar opkomt als ze terugdenkt aan de Spelen van Salt Lake City. Wat haar nog lang achtervolgd heeft, is het zogenoemde waxincident. Haar board werd geprepareerd door de Oostenrijker Björn Ostermann, die niet over de juiste wax bleek te beschikken. Sauerbreij voltooide haar kwalificatie-run zonder fouten, maar zette een zeer slechte tijd neer. Door de verkeerde wax ging ze eerder remmend dan glijdend over de sneeuw en haalde ze de laatste zestien niet. Sauerbreij eindigde als 24ste. 'Poldermeisje bij de top' Ondanks een teleurstellend resultaat op haar eerste Olympische Spelen in 2002, blijft dat wel een bijzonder moment voor de inmiddels 40-jarige Sauerbreij. "Dat was de bevestiging dat je als poldermeisje ook bij de top van een sneeuwsport kunt horen." Toch moest ze nog acht jaar wachten om op de hoogste trede van het olympisch podium te mogen plaatsnemen. In de stromende regen in Vancouver gleed de toen 30-jarige Sauerbreij naar de overwinning.

"Deze omstandigheden hebben we nog nooit gehad in een wedstrijd", zei Sauerbreij destijds. "Ik verwachtte slecht weer, maar dit was het slechtst denkbare scenario voor iedereen. Het was zaak overeind te blijven." En overeind blijven lukte Sauerbreij prima in de barre omstandigheden. In de eerste finalerace werd de Nederlandse nog met een miniem verschil van 0,02 seconde verslagen door de Russische Jekaterina Iljoechina, maar dat maakte ze in de tweede race ruimschoots goed. Zo werd Sauerbreij op 26 februari 2010 de eerste Nederlandse die een olympische medaille pakte in de sneeuw. Een van de stemmers van de top-15 beste olympiërs omschreef het als volgt: "Een Nederlandse snowboardster die goud wint, is als een Spaanse schaatser die de 1.500 meter zou winnen."

