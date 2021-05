Merkel dankt Nederland voor verzoening met Duitsland na WO II

Merkel hield haar speech in Berlijn, omdat ze vanwege de coronapandemie niet lijfelijk in Den Haag kon zijn. In haar tekst haalde ze het virus ook aan. Ze zei dat nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de fundamentele vrijheden worden ingeperkt "in een mate die wij ons voor de pandemie niet konden voorstellen".

De Duitse bondskanselier Merkel heeft Nederland bedankt voor de verzoening na de Tweede Wereldoorlog. "Wij Duitsers zullen nooit vergeten dat Nederland ons de hand reikte. Wij zullen altijd dankbaar zijn dat hieruit de Duits-Nederlandse vriendschap is voortgekomen", zei ze in haar 5 mei-lezing .

Het grootste deel van Merkels speech ging over de oorlog. Ze noemde het levend houden van de herinnering daaraan "de eeuwige verantwoordelijkheid van Duitsland". "Niets kan de leegte vullen die is achtergelaten door de mensen die zijn vermoord. Niets kan het verlies en de pijn van de overlevenden wegnemen. De gepleegde misdaden zullen niet verjaren."

Merkel zei nooit te vergeten dat het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt. "Wij kunnen en moeten er de juiste lessen uit trekken. Eenieder kan een bijdrage leveren aan de handhaving van de democratie, de versterking van de mensenrechten en de bescherming van de zwakkeren."

Om het belang ervan te benadrukken, herinnerde ze aan de recente extreemrechtse aanslagen in Duitsland, zoals die in Kassel, Halle en Hanau. "Wij moeten ons als burgers resoluut verzetten tegen elke vorm van antisemitisme en racisme, tegen elke vorm van haat en vijandigheid tegen bepaalde groepen."

Overlevende Kamp Westerbork

Ze sprak ook haar dank uit aan Eva Weyl, die in Den Haag in het publiek zat. Zij overleefde als jong meisje Kamp Westerbork en vertelt op Duitse scholen over haar leven. "Het belang hiervan kan niet hoog genoeg worden ingeschat. Ik dank u uit het diepst van mijn hart dat u daarvoor de kracht vindt."

Eva Weyl dankte op haar beurt de bondskanselier voor haar woorden. "Ik vind het geweldig wat ze zegt, het is uit het hart gegrepen." Ze hoorde dat Merkel het had over het eigen verleden kennen en de ogen er niet voor sluiten, zodat mensen eruit kunnen putten om een betere toekomst te maken. "Dat is precies de boodschap die ik op de scholen vertel."

Premier Rutte noemde het aanspreken van Eva Weyl door Merkel het meest aangrijpende moment in de toespraak. Hij noemde de speech "echt historisch", omdat zij als regerend kanselier sprak. "Dat zij dat doet, maakt echt grote indruk."

Bekijk hier de hele toespraak van de Duitse bondskanselier Merkel: