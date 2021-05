Schaduwregering Myanmar richt eigen defensiemacht op

De schaduwregering in Myanmar zegt een defensie-eenheid te hebben gevormd. Met deze 'volksverdedigingsmacht' wil de Nationale Eenheidsregering, waarin tegenstanders van de militaire junta zijn verenigd, aanhangers beschermen bij protesten tegen de coup van het leger.

Het is onduidelijk hoe groot de militie is en over welke middelen deze beschikt. In een verklaring schrijft de schaduwregering zich in te gaan zetten voor "effectieve hervormingen bij de veiligheidsdiensten om een einde te maken aan de gewelddadigheden".

De schaduwregering, die zich "Regering van Nationale Eenheid" noemt, werd twee weken geleden opgericht. Hij bestaat uit gevluchte dissidenten en andere tegenstanders van het leger. Ook een voormalig parlementslid van de partij van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi is een van de schaduwministers. De meeste schaduwministers zijn gevlucht naar andere landen of zitten ondergedoken in Myanmar.