Grosjean keert na crash terug in Formule 1-auto voor testrit, zoals beloofd

Romain Grosjean stapt eind juni weer in een Formule 1-auto. De Fransman, die in november na een zware crash ontsnapte uit een vlammenzee bij de grand prix van Bahrein, mag enkele dagen na de grand prix van Frankrijk testronden rijden in de Mercedes waarin Lewis Hamilton in 2019 wereldkampioen werd.

Tijdens de Franse grand prix. bekend terrein voor Grosjean, zal hij ook nog een aantal demonstratieronden rijden in de auto van Mercedes.

Beloofd

Daarmee komt Mercedes-baas Toto Wolff de belofte na die hij deed toen Grosjean in het ziekenhuis herstelde van de brandwonden die hij had opgelopen tijdens het ongeval, waarbij zijn auto in tweeën brak en vlam vatte. Grosjean zat aanvankelijk vast, maar wist na een halve minuut toch uit de auto te komen.

Grosjean was in Bahrein bezig aan zijn laatste races voor renstal Haas toen hij crashte. Wolff vond dat de Fransman zijn loopbaan in de Formule 1 niet op die manier kon beëindigen en nodigde hem uit achter het stuur van een Mercedes.