FC Utrecht neemt middenvelder Quinten Timber transfervrij over van Ajax

FC Utrecht heeft Quinten Timber (19) van Ajax overgenomen. De middenvelder maakt transfervrij de overstap vanuit Amsterdam, waar zijn tweelingbroer Jurriën sinds de winterstop is doorgebroken in de hoofdmacht.

Jeugdinternational Quinten Timber maakte wel meerdere keren deel uit van de selectie van Ajax, maar speelde zijn wedstrijden bij de beloften.

"Ik ben naar mezelf gaan kijken en heb overwogen welke stap ik wil gaan maken", zegt Timber op het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever. "Ik vind de ambities die FC Utrecht heeft heel mooi en wil daar graag een bijdrage aan leveren."

Europees ticket

Hoewel de aanval op de topdrie dit seizoen uitbleef, is Utrecht via de play-offs nog wel in de race voor een Europees ticket.