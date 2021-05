NVWA start onderzoek naar tabakscampagne Philip Morris

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt of sigarettenfabrikant Philip Morris het verbod op tabaksreclame heeft overtreden. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht in het AD.

De tabaksgigant is naar eigen zeggen een informatiecampagne gestart, waarmee hij mogelijk een maas in de wet heeft gevonden. Via een speciale website en een advertentie in De Telegraaf wil Philip Morris de "miljoenen Nederlanders die nog steeds roken informatie bieden". Het bedrijf wijst in de campagne naar 'rookvrije' alternatieven die het zelf heeft ontwikkeld.

In een reactie laat Philip Morris weten mee te werken aan het onderzoek en overtuigd te zijn dat het geen regels heeft overtreden. "Wij willen met deze campagne een politiek debat op gang brengen over het recht op informatie over rookvrije alternatieven, om zo het aantal rokers te laten dalen."

Verwarmd tabak

Sinds 2019 zegt Philip Morris voorstander te zijn van een rookvrije samenleving. Daarvoor zet de producent in op de ontwikkeling en promotie van verwarmde tabak, waarbij de tabak niet wordt verbrand maar verhit. Daarbij zouden minder schadelijke stoffen vrijkomen.

Volgens het RIVM betekent dat niet dat de gezondheidsschade in dezelfde mate wordt verminderd. Ook wordt de nicotinebehoefte van een roker minder snel bevredigd, waardoor het risico bestaat dat iemand juist meer verhitte tabak zal gaan roken of verleid wordt normale sigaretten te roken.

KWF boos

Het is bij wet verboden om te adverteren voor sigaretten of aanverwante producten, dus ook elektronische sigaretten of verwarmde tabaksproducten. Daaronder valt volgens de NVWA "elke handeling in de economische sfeer met als doel de verkoop te bevorderen" en dus mogelijk ook een informatiecampagne.

Philip Morris benadrukt dat in de campagne geen eigen merken in de schijnwerpers worden gezet. Daarmee zou het geen reclame zijn. In de Telegraaf stond wel Philip Morris als afzender boven de advertentie, maar dat is onderdeel van de reclameregels.

KWF Kankerbestrijding liet bij de lancering van de campagne al weten "boos en verbaasd" te zijn. De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, waar naast KWF ook de Hartstichting en het Longfonds onderdeel van zijn, dienden daarop een klacht in bij de NVWA.