Van Duin: zo'n toespraak doe je maar één keer • Rutte 'helemaal voor' vrije Bevrijdingsdag

In een tuin in Leiden is een betonnen schuilplaats gevonden, die mogelijk werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is bijzonder, want volgens Erfgoed Leiden en Omstreken zijn er niet veel overblijfselen van de oorlog in de stad.

"Uniek voor Leiden, mogelijk zelfs voor Nederland. We weten niet hoeveel er nog zijn in Nederland want dat is nooit geïnventariseerd. Dus ja, we moeten er zuinig op zijn", zegt bouwkundig historicus Edwin Orsel van Erfgoed Leiden en Omstreken tegen Omroep West.

