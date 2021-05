Tino Martin op sommige festivals niet te zien • Van Duin: zo'n toespraak doe je maar één keer

Een optreden van zanger Tino Martin is op verschillende online bevrijdingsfestivals op het laatste moment niet uitgezonden. De zanger, bekend van onder meer zijn hit Zij weet het, trad vanmiddag op in Gilze-Rijen, bij het evenement Artiesten voor de vrijheid. Een live-registratie van dat optreden werd op meerdere regionale festivals uitgezonden, maar een opname was volgens het programma later te zien op de festivals van onder meer Den Haag, Drenthe en Friesland. Dat was volgens het Nationaal Comité 4 en 5 Mei uiteindelijk tegen de afspraken in.

"De afspraak met hem was om alleen een live-optreden uit te zenden", zegt een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. De festivals in Drenthe en Friesland bevestigen dat ze zijn gebeld dat het optreden niet gebruikt mocht worden, volgens het festival in Den Haag was er sprake van technische problemen.

Maar in Drenthe en Friesland klinkt ook dat de kwaliteit van het optreden niet afdoende was. "Het is een grote taak voor een ambassadeur om een grote doelgroep te bereiken, en dat bereik je met muziek", zegt een woordvoerder van het Bevrijdingsfestival Fryslân. "Heel erg zonde dat het niet is gelukt. We gaan nu Jonna Fraser uitzenden. Andere festivals die een gat in hun schema hebben mogen gebruikmaken van de Friese ambassadeur van de vrijheid, de band De Kast."

Een fragment uit Martins optreden:

Op sociale media wordt verder geklaagd over het optreden van Tino Martin. "Wat slecht dit", "het leek wel of hij wat borreltjes op had" en "wat een afgang" is te lezen. "Daar zit al minstens twee flessen oranjebitter in, mag hopen", schrijft iemand anders.

De manager van de zanger zei enkele uren na het optreden dat hij niet kan beoordelen hoe het optreden was. Het gaat volgens hem "allemaal goed" met Tino Martin.