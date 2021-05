Rood-wit-blauw prominent in straatbeeld • Nederland eet vrijheidssoep

Hoewel er geen cijfers bekend zijn over vlagvertoon in Nederland, lijkt het rood-wit-blauw dit jaar weer prominenter aanwezig in het straatbeeld. "Ik kan me voorstellen dat we meer zijn gaan vlaggen omdat in deze coronatijd de behoefte groot is om verbondenheid uit te drukken", zegt cultuurhistoricus Anne Petterson van de Radboud Universiteit op het NOS Radio1 Journaal. "De vlag is een tastbaar en zichtbaar symbool om dat te laten zien."

De driekleur krijgt betekenis door de plek en de manier waarop we de vlag gebruiken, aldus Petterson. "Vandaag op 5 mei wappert de vlag volop om de bevrijding te vieren. Het kan een teken van vreugde zijn, dat er een feest te vieren is, net als op Koningsdag of als er iemand geslaagd is."

In haar onderzoek naar de nationale cultuur rond 1900, ontdekte Petterson dat de nationale vlag toen ook al een belangrijk symbool was. "Vergeleken met 100, 150 jaar geleden, is het opvallend hoezeer we op elkaar lijken. Ook toen werd de verjaardag van de koningin gevierd door volop te vlaggen, maar ook deden mensen oranje kleding aan. Ze schminkten nog net geen vlaggetjes op hun gezicht."