Recordaantal kijkers voor Nationale Dodenherdenking

De Dodenherdenking op de Dam - ANP

Een recordaantal kijkers heeft gisteren de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam bekeken. 6.295.000 kijkers volgden tussen 19.50 uur en 20.30 uur de uitzending via NPO 1, NPO 2 of NPO 3. Daarnaast bekeken ongeveer 300.000 mensen de herdenking via SBS6. Om 20.03 uur werd bij de Stichting Kijkonderzoek de hoogste kijkdichtheid gemeten. Ruim 7,1 miljoen kijkers waren op dat moment ingeschakeld via een van de tv-zenders. Daarmee is de herdenking het meest bekeken televisiemoment van dit jaar. Het aantal tv-kijkers voor de Nationale Dodenherdenking is de afgelopen jaren toegenomen. Er keken gisteren twee keer zoveel mensen als vijftien jaar geleden.

De kijkcijfers van de Nationale Dodenherdenking - NOS

De herdenking was ook te volgen via NPO Radio 1 en online via NPO Start. De statistieken van deze uitzendingen zijn nog niet bekend. Via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app keken ruim 200.000 mensen naar de Nationale Dodenherdenking. Via het Facebook- en Youtube-account van de NOS keken respectievelijk 53.000 en 72.000 mensen mee. RTL zond op zijn tv-zenders de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte uit. Daar keken in totaal bijna één miljoen mensen naar. 'Zelfbeeld van niet-weten' De Nationale Dodenherdenking vond, net als vorig jaar, vanwege de coronacrisis plaats zonder publiek op de Dam. Voor de twee minuten stilte om 20.00 uur legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. André van Duin stond vervolgens in zijn toespraak stil bij verdraagzaamheid en vrijheid:

'Dankbaar dat ik in dit land geboren ben' - NOS

Voor de herdenking sprak schrijfster Roxane van Iperen de 4 mei-voordracht uit. Ze zei onder meer dat er na de oorlog een opbeurend zelfbeeld ontstond op basis van "niet-weten". "Niet-weten hoe woorden tot een geoliede vernietigingsmachine leidden, waarin velen onmisbare raderen waren. Niet-weten van de trauma's van de vogelvrijverklaarden, wier stemmen merendeels en letterlijk in rook opgingen. Niet-weten als bron van misplaatste weemoed over vervlogen tijden, waaruit ook hedendaagse politici nog gretig tappen." De 4 mei-voordracht van Roxane van Iperen is terug te lezen via dit document en te bekijken in deze video:

'De stemmen vertellen ons wellicht iets wat we niet willen weten' - NOS

