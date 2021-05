Merkel geeft 5 mei-lezing jaar later alsnog, maar wel via een video-verbinding

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verzorgt vanmiddag de jaarlijkse 5 mei-lezing, die het begin vormt van de nationale viering van Bevrijdingsdag. Vanwege het coronavirus zal ze niet lijfelijk aanwezig zijn in het Kunstmuseum in Den Haag waar demissionair premier Rutte met studenten haar toehoort, maar spreekt ze via een videoverbinding vanuit Berlijn.

De toespraak van Merkel is vanaf 12.00 uur rechtstreeks te volgen bij de NOS: op NPO 1 en een livestream op NOS.nl en de NOS-app.

Merkel zou vorig jaar de lezing al houden, maar door de pandemie ging haar optreden toen niet door. Na haar speech gaat ze met de studenten in gesprek over de betekenis van vrijheid. Ook Rutte doet mee aan de discussie.

De Duitse bondskanselier is gevraagd omdat zij volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei "doordrongen is van de geschiedenis en zich al jarenlang inzet voor vrede, vrijheid en stabiliteit in Europa".