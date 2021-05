Barça's toptalent Fati voor derde keer in halfjaar onder het mes: streep door EK

Fati kampt met een scheur in de meniscus van zijn linkerknie, waarvoor hij in november werd geopereerd. Begin januari bleek dat de hechting van de meniscus niet voldoende genas, waarop er opnieuw gehecht werd.

De problemen met zijn meniscus bleven en nu is de keuze gemaakt om niet opnieuw te hechten, maar om de meniscus volledig te verwijderen. In eerste instantie wilde Fati dat niet, omdat het een heftige ingreep is, waarbij er angst is voor blijvende schade voor de jonge voetballer.

Andere arts

De derde ingreep voor Fati dit seizoen wordt in tegenstelling tot de eerdere twee operaties gedaan door een andere arts. Dit keer wordt Fati geopereerd door de arts van het Portugese nationale team, een specialist voor dit soort blessures.

De bedoeling is dat Fati bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aansluit bij FC Barcelona.