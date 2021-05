Hockeyers Den Bosch na 20 jaar weer in play-offs: 'Zijn zeker geen toeristen'

Den Bosch-coach Eric Verboom en aanvaller Koen Bijen vallen elkaar in de armen na de winst op Hurley. - Pro Shots

Twintig jaar geleden. De Twin Towers in New York staan nog overeind, Apple lanceert de iPod en de eerste eurobiljetten worden gepresenteerd. Het is ook het jaar dat de hockeyers van Den Bosch voor het laatst landskampioen worden. Op 16 juni 2001 werd er groots feest gevierd, niet wetende dat het daarna twee decennia zou duren voordat er opnieuw zou worden gestreden om de landstitel in de play-offs. Woensdagavond moet de eerste horde worden genomen als de ploeg aantreedt in de halve finales tegen Bloemendaal. Om aan te geven hoelang het geleden is dat er zo'n duel op stapel stond: een deel van de huidige selectie was nog niet eens geboren. "Dat is heel apart...", lacht Eric Verboom, de huidige trainer van Den Bosch. "Maar er zitten ook ervaren jongens bij zoals Gijs Campbell en Austin Smith, die hier al jarenlang naar toe werken", zegt Verboom. Aanvoerder Smith is dus zo'n ervaren jongen en tikt bijna de 36 jaar aan. "Dat ik dit nog mag meemaken, knap hè? Ik ben benieuwd hoe het volgend jaar gaat, maar ik heb nog steeds heel veel plezier."

Jelle Galema schreeuwt het uit na zijn goal tegen Hurley.

Na twintig jaar afwezigheid heeft de ploeg van Verboom het dan toch voor elkaar gekregen. In de spannende strijd in de reguliere competitie tussen Pinoké en Den Bosch trokken de Brabanders aan het langste eind door afgelopen zondag op de laatste speeldag Hurley met 3-0 te verslaan. Maar de missie van Den Bosch is nog niet klaar. "We zijn zeker geen toeristen. Dit is een mooie prestatie en heel bijzonder, maar het is niet dat we voldaan zijn", zegt aanvaller Jelle Galema.

Play-offs (live) bij de NOS De play-offs in de hoofdklassen hockey zijn te volgen via de NOS. Woensdag en donderdag zijn er samenvattingen te zien van de halve finales bij de mannen en vrouwen. Op zaterdag is de andere halve finale bij de mannen, Kampong-Rotterdam, rechtstreeks te zien op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1. De uitzending begint om 15.30 uur op NPO 1. Daarin is ook een samenvatting te zien van het tweede duel tussen Den Bosch en Bloemendaal. De finales van de mannen op 13 en 15 mei (en indien nodig op 16 mei) zijn rechtstreeks te zien op NOS.nl, de NOS-app en op NPO 1. De finales van de vrouwen zijn in samenvatting terug te zien.

Extra bijzonder is het voor de 28-jarige Galema wel. Hij speelt zijn laatste wedstrijden in het shirt van Den Bosch en keert na de zomer terug op het oude nest van Oranje-Rood. "Ja, daar sta ik wel bij stil. Het doet wat met je." "Den Bosch is een heel belangrijke stap geweest en ik heb er een mooie tijd gehad. Hoop dat die nog mooier gaat worden en dat we historie gaan schrijven", hint Galema op de play-offs. Regerend landskampioen De in de competitie als nummer vier geëindigde ploeg krijgt het niet makkelijk met de regerend landskampioen Bloemendaal. Toch twijfelt Galema geen moment. "We kunnen gewoon hockeyen, dat hebben we laten zien." Doelend op de gewonnen wedstrijd thuis tegen Bloemendaal (1-0) in de competitie. "We hebben respect voor Bloemendaal, regerend landskampioen en kampioen van Europa. Maar we hebben een kans." Bekijk hieronder de beelden van de laatste landstitel van Den Bosch:

Terugblik: in 2001 pakken hockeyers Den Bosch voor het laatst de landstitel - NOS

Den Bosch zit in een sterke periode: de laatste zeven competitiewedstrijden werden allemaal gewonnen. "De kracht van Den Bosch is dat we tijdens de competitie verbeteren", zegt Verboom. En misschien ook wel omdat de Bosschenaren "strijders zijn", zegt Galema. Dat bewijst ook Verboom, die zondagochtend uit het ziekenhuis werd ontslagen om diezelfde middag langs de lijn te kunnen staan bij die allesbeslissende wedstrijd. Onverzettelijkheid Op pijnstillers en antibiotica tegen een blindedarmontsteking stond de trainer langs de kant. Verboom: "Als je na de eerste vijf minuten de adrenaline weer voelt, dan doet dat ook een hoop." Galema: "Hij stond daar echt op zijn tandvlees, dat is kenmerkend voor hem, maar ook voor ons als team. Wij zijn strijders, onze coach is dat ook en dat bewijst hij. Die onverzettelijkheid willen wij ook laten zien vandaag." 16 juni 2001, is Den Bosch straks eindelijk van die datum af en kan het 'landskampioen 2021' bijschrijven op de erelijst? "We komen niet om te kijken naar de anderen", benadrukt Galema nogmaals.

Bekijk in de samenvatting hieronder hoe Den Bosch het laatste play-offticket behaalde en de reactie van aanvoerder Austin Smith: