Benzineprijs aan de pomp op recordhoogte

De prijs van een liter benzine is woensdag gestegen tot het record van 2 oktober 2012. De gemiddelde landelijke adviesprijs staat exact op hetzelfde niveau als bijna negen jaar geleden, op 1,895 euro. Dat blijkt uit gegevens van het consumentencollectief United Consumers.

De adviesprijzenprijzen die United Consumers registreert zijn doorgaans de brandstofprijzen die bij de pomp langs de snelweg gerekend worden, daarbuiten liggen de prijzen 10 tot 20 eurocent lager.

Ook de adviesprijs van diesel en lpg zit dicht tegen de recordprijs aan. Een liter diesel kost nu 1,525 euro, dichtbij de piek van 1,558 euro van 16 oktober 2012. En lpg kost 0,94 euro per liter, versus de 0,946 euro die lpg op 1 januari 2014 kostte.

Btw en accijns

De duurdere benzine is het gevolg van hogere olieprijzen. Een vat ruwe Brent-olie kost momenteel bijna 70 dollar. De olieprijs stijgt door de aantrekkende vraag en de herstellende economische groei op veel plaatsen in de wereld. Naar andere eindproducten uit olie, zoals kerosine, de brandstof voor vliegtuigen, is de vraag lager, maar naar benzine stijgt de vraag wel, zegt directeur Paul van Selms van United Consumers.

In Nederland worden de prijzen aan de pomp ook voor een groot deel bepaald door belastingen, in de vorm van accijns en btw. Volgens van Selms gaat meer dan 1 euro van elke getankte liter naar de schatkist. "Naarmate de prijzen oplopen, wordt dat alleen maar meer, aangezien de btw een percentage van de prijs is.