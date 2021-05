Nederland aast op Deense vaccins • Duits constitutioneel hof laat avondklok voorlopig intact

De VS is voor het tijdelijk opheffen van de wettelijke bescherming van producenten van coronavaccins tegen het namaken daarvan. De Wereldhandelsorganisatie WTO vergadert later deze maand over zo'n voorstel. "Wij zijn voor het opheffen van die bescherming, wij zijn voorstanders van wat de indieners van dit voorstel willen bereiken", zei de vertegenwoordiger van de VS, Katherine Tai, in een interview met Bloomberg. "Dat is meer toegang, meer productie en meer injecties."

De VS was tot vandaag tegenstander van het voorstel. De EU, het VK, Japan, Zwitserland, Brazilië en Noorwegen zijn dat nog steeds, schrijft Bloomberg. De koerswijziging van de VS kan tot gevolg hebben dat ook andere landen hun standpunt herzien. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de wereldgezondheidsorganisatie WHO is optimistisch. "Dit is een cruciaal moment in de strijd tegen corona", twittert hij.

Het voorstel is door India en Zuid-Afrika ingediend. Beide landen zijn zwaar getroffen door de pandemie en zeggen dat het opheffen van de bescherming de snelste en rechtvaardigste manier is om het vaccintekort in arme landen aan te pakken.

Producenten van geneesmiddelen en andere critici zeggen dat de maatregel niet effectief is omdat het productieproces complex is. Slechts een klein aantal landen zou in staat zijn om vaccins te produceren en dan moeten ze ook nog de exacte samenstelling kennen. Verder moet de nieuwe producenten de juiste grondstoffen te pakken zien te krijgen.

Het voorstel van India en Zuid-Afrika komt later deze maand opnieuw op de agenda van de WTO.