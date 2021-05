KHN: horecabezoek met sneltest geen optie • Duitsland schiet India te hulp met zuurstofapparatuur

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) geeft plaatselijke kerken in overweging om aparte kerkdiensten aan te bieden voor gevaccineerden. De PKN heeft een werkgroep gevraagd om te kijken wat er straks weer mogelijk is als steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Speciale diensten voor gevaccineerden zouden een optie zijn, meldt Trouw.

"De overweging daarbij is dat in heel veel gemeenten, niet alleen in kerken, de vraag op het bord ligt: wat betekent het als een deel van de mensen gevaccineerd is en een deel niet?", zegt René de Reuver, scriba van de PKN in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar willen we lokale kerken bij helpen: om dat proces van overwegen op een zorgvuldige manier te doen."

Uiteindelijk is het aan de kerken om te beslissen wat ze daarmee doen. Zo zou een kerk bijvoorbeeld kunnen beslissen om een paar maanden te wachten met aparte kerkdiensten tot iedereen gevaccineerd is, zegt De Reuver. "Dat zou een lokale afweging kunnen zijn", zegt hij. "Wij kiezen een ietwat andere route, omdat je ziet dat heel veel ouderen graag naar de kerk komen. En dat hebben ze al heel lang niet kunnen doen."

Ook in gemeenten waar maar dertig mensen in de kerk komen, zeggen veel ouderen volgens De Reuver "Ik ga toch niet, want ik voel me extra kwetsbaar. Dat durf ik gewoon niet aan." Doordat zij zich hebben laten inenten, is de situatie anders. "Dat gevaar om besmet te raken of te besmetten, is nagenoeg verdwenen. Om in die behoefte tegemoet te komen, is het verantwoord om dat toch voor deze mensen te doen. Want die zitten al heel lang thuis."

Het is niet de bedoeling om de normale zondagse dienst aan te passen. Die blijft zoals die is. Bij de aparte kerkdiensten, bijvoorbeeld voor 70-plussers, zou het niet nodig zijn om een vaccinatiebewijs te laten zien. "We gaan uit van vertrouwen", zegt De Reuver.