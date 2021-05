Duits constitutioneel hof laat avondklok voorlopig intact • Canada keurt vaccin goed voor tieners

De Amerikaanse staat New Jersey probeert burgers die nog geen prik hebben gehaald over te halen dat wel te doen door ze een gratis glas bier in het vooruitzicht te stellen. Inwoners die ouder zijn dan 21 en zich deze maand laten vaccineren, krijgen op vertoon van het vaccinatiebewijs een gratis biertje bij een van de dertien bars en brouwerijen die aan de actie meedoen.

Het zogenoemde Shot and Beer-programma is een van de manieren waarop de gouverneur van New Jersey probeert om eind juni 4,7 miljoen inwoners te hebben ingeënt. Op dit moment zijn 3,2 miljoen inwoners volledig gevaccineerd, maar het aantal aanmeldingen neemt steeds verder af.

De staat probeert ook om mensen die hun vaccinatie nog niet hebben gehaald thuis op te zoeken of ze op te bellen en ze op die manier over te halen om zich alsnog te laten inenten.