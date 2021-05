Sinds de versoepelingen wordt er flink meer gepind

Drukke winkelstraten en volle terrassen: Nederlanders geven weer geld uit. Sinds de versoepelingen van 28 april zijn de pinuitgaven in winkels en de horeca met tientallen procenten toegenomen, blijkt uit onderzoek van ING en Rabobank.

"Het is goed om te zien dat er meer economische activiteiten zijn en meer omzetten komen, want uiteindelijk is dat wat ervoor gaat zorgen dat bedrijven weer gaan draaien en mensen hun baan kunnen behouden", zegt Marten van Garderen, econoom bij ING.

Vooral kledingwinkels

Uit het onderzoek van ING blijkt dat vooral winkeliers de pinuitgaven zagen toenemen. Kledingwinkels zagen bijna een verdubbeling van de pinuitgaven, in vrijetijdswinkels namen die met 48 procent toe. In de horeca stegen de pinuitgaven met 40 procent. Ook de bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels profiteerden van de jongste versoepelingen. Zij zagen de pinuitgaven met 36 procent stijgen.

Wel zijn de uitgaven in die sectoren nog altijd lager dan normaal, in de horeca zijn de pinuitgaven zelfs nog maar de helft van wat normaal gesproken wordt uitgegeven. "We moeten ons realiseren dat we er nog lang niet overal zijn. Wel is dit een mooie stap richting herstel", zegt Van Garderen.

Terwijl de pin-omzetten ('offline') verder zijn opgekrabbeld, daalde het belang van 'online' in het totaal van de consumentenaankopen, gemeten aan de hand van de IDEAL-betalingen, van ruim 40 procent naar nu 37 procent. Offline en online lijken dus deels communicerende vaten, nu de fysieke winkels weer open zijn.

'Prille beweging'

Al sinds maart ziet de Rabobank een stijging in de uitgaven van huishoudens. Volgens berekeningen van de bank waren de uitgaven van huishoudens in april bijna 14 procent hoger dan in april vorig jaar. De nieuwste versoepelingen geven dus een extra zetje.

"Het is een prille beweging. De opening van de terrassen had een duidelijk positief effect, maar de uitgaven aan eten en drinken zijn nog steeds ver onder het niveau van twee jaar geleden. Daarmee zijn de horecaondernemers dus nog niet gered", zegt Ester Barendregt, hoofdeconoom bij de Rabobank.

Komende weken

De Rabobank houdt er rekening mee dat de uitgaven weer wat kunnen inzakken als huishoudens in hun dringendste behoeften hebben voorzien. Die terugval was ook enige tijd na de versoepelingen van begin maart te zien.

Barendregt is benieuwd naar de komende weken. "De nieuwste versoepelingen zijn er pas sinds een week, dus het is afwachten wat met de uitgaven gebeurt de komende weken. We verwachten nog wel een toename in de uitgaven van huishoudens, maar we denken dat het nog tot volgend jaar duurt voordat we weer terug zijn op het niveau van voor corona."