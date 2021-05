Uitstoot kolencentrales gehalveerd, inzet biomassa fors groter

Volgens directeur Mark Bressers van de NEA is dit het resultaat van twee factoren. "Wat we nu zien is een combinatie van beleid door de politiek, en de hogere prijs die bedrijven moeten betalen om CO2 te mogen uitstoten. Het is bewust beleid geweest om het gebruik van steenkool te verminderen, onder meer vanwege de doelstelling uit het Urgenda-vonnis. Je ziet dat dat meteen een fors effect heeft."

De maatschappelijke discussie over biomassa spitst zich toe op de vraag of hele boomstammen in verbrandingsovens verdwijnen, of dat het vooral om reststromen gaat en hout uit productiebossen. Ook maken omwonenden van centrales zich zorgen over de effecten op de luchtkwaliteit. Al eerder is besloten om over acht jaar te stoppen met alle subsidies voor het bij- en meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. In totaal gaat hier voor miljarden euro's subsidie naar toe.

Er loopt daarnaast nog een discussie over de inzet van biomassa voor het produceren van warmte. Een nieuw kabinet moet hierover een besluit nemen.

Uitstootdaling tijdelijk?

Of de uitstootdaling van vorig jaar incidenteel was of dat bedrijven structureel schoner zijn gaan produceren, kan de emissieautoriteit nog niet zeggen. Mark Bressers: "We zien in andere Europese landen ook dat de uitstoot van grote bedrijven is gedaald. Dus de grote vraag is of het alleen een tijdelijk effect is van de coronacrisis, of dat bedrijven verduurzamingsmaatregelen hebben getroffen waardoor ze minder vervuilend zijn. Hier doen we nu vervolgonderzoek naar."