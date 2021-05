Wekdienst 5/5: Bevrijdingsdag met online vieringen • Halve finale Champions League

Het weer: buien in het binnenland en er kan ook onweer voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen en het wordt ongeveer 10 graden.

Goedemorgen! Het is vandaag Bevrijdingsdag en hoewel er geen grote evenementen worden georganiseerd, zijn er wel online vieringen. En Chelsea en Real Madrid nemen het tegen elkaar op in de tweede halve finale van de Champions League.

Maar er zijn ook veel mensen die de regels graag aangescherpt zien. "Tegenstanders begrijpen niet dat er in die omstandigheden wordt versoepeld. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat de dreiging van 'code zwart' voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt", aldus onderzoeker Peter Kanne.

Voorstanders van de versoepelingen vinden de strenge lockdown niet meer houdbaar, onder meer in het belang van ondernemers en jongeren.

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking is het eens met de recente versoepelingen, maar een grote groep vindt ook dat het daar nu voorlopig bij moet blijven. Dat bljkt uit uit het maandelijkse draagvlakonderzoek door I&O Research in opdracht van de NOS.

En dan nog even dit:

Een boer in de Belgische grensplaats Erquelinnes heeft nogal wat teweeggebracht door per ongeluk de grens met Frankrijk te verleggen. Een lokale historicus viel het op dat een eeuwenoude paal die de grens markeert, zo'n twee meter was verplaatst.

De grenspaal van ruim 150 kilo stamt uit 1820 toen de grens tussen Frankrijk, Luxemburg en het latere België werd vastgelegd, vijf jaar na de verloren veldslag van Napoleon bij Waterloo.

De burgemeesters aan beide kanten konden de humor er wel van inzien. "We moeten een nieuwe grensoorlog koste wat kost vermijden", grapte de burgemeester van de Franse kant.

"Hij heeft België groter gemaakt en Frankrijk kleiner. Dat is geen slim idee", zei de burgemeester van Erquelinnes tegen lokale media.