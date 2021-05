Geen 5-meifeesten, wel Vrijheidssoep en online vieringen

Burgemeester van Wageningen Geert van Rumund ontstak vannacht het Bevrijdingsvuur bij Hotel De Wereld - ANP

Bevrijdingsdagevenementen en andere festiviteiten kunnen dit jaar vanwege corona niet doorgaan en dus bedenken organisaties alternatieven voor de viering van 5 mei. Zo zijn er allerlei online vieringen en herdenkingen in kleine gezelschappen. En overal wordt soep gemaakt. De speciale Vrijheidssoep wordt op allerlei plekken in het land gekookt en in Friesland wordt de maaltijd op een bijzondere manier naar de mensen toe gebracht. Zo'n 180 legervoertuigen vervoeren de soep naar 10.000 ouderen in de provincie. "Het gaat om oude legervoertuigen, nieuwe legervoertuigen, maar ook jeeps in legeruitvoering en er rijden zelfs wat oude scooters van militairen mee", zegt een woordvoerder van Bevrijdingsfestival Fryslân.

Legervoertuigen in Friesland brengen soep rond - Bevrijdingsfestival Fryslân

Het thema past volgens de organisatie bij 5 mei. "Als je denkt aan de bevrijding in Friesland, denken wij aan de Canadezen die hier op voertuigen aankwamen om ons te bevrijden. We wilden ook dit jaar toch iets organiseren. We hebben gedacht: wat kan er wel en hoe kunnen we onze doelgroep bereiken?" Iedereen kon zich aanmelden om mee te helpen met het rondbrengen van de soep en dat hebben ook veel mensen gedaan. "Ze kwamen vanuit het hele land hiernaartoe. De meeste voertuigen stonden vannacht op campings." Geen publiek evenement Veel soepmaaltijden gaan naar ouderen in zorginstellingen, een klein deel wordt naar particulieren gebracht. Aanmelden om soep rond te brengen, kan niet meer. Waar de voertuigen rijden, is niet bekend. "We willen niet dat er mensen komen kijken. Het moet geen publiek evenement worden." Omrop Fryslân zendt het uitdelen van de soep vanaf 13.00 uur live uit. In de Achterhoek en Liemers moest dit jaar veel worden geschrapt. Elf Nederlandse en acht Duitse gemeenten zouden vorig jaar én dit jaar een gezamenlijke viering op poten zetten. Want, zo vinden ze daar, vrijheid en vrede vier je ook samen met de Duitsers.

In normale tijden reizen Ambassadeurs van de Vrijheid langs de veertien verschillende grote Bevrijdingsfestivals in het land. Dat kan nu niet, want er zijn alleen online festivals. Vanuit een hangar ergens in het land treden ambassadeurs Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser op. Het optreden wordt live gestreamd. Het 5 mei-concert vindt vanavond plaats in theater Carré, in plaats van buiten op de Amstel in Amsterdam. Geen Bevrijdingsdefilé in Wageningen In Wageningen is, zoals traditie is op 5 mei, middenin de nacht, het Bevrijdingsvuur ontstoken. In hotel De Wereld in Wageningen werd over de Duitse capitulatie in Nederland onderhandeld. Normaal gesproken is er in die stad ook een Bevrijdingsdefilé met een militaire optocht, maar dat gaat vanwege corona niet door.

Bevrijdingsdefilé in 2019 - ANP

Er is wel een herdenking met genodigden, maar het meeste gebeurt online. Geen herdenking vanwege de coronamaatregelen was volgens de organisatie eigenlijk geen optie. "We wilden sowieso iets doen. Wageningen is de stad van de bevrijding", zegt een woordvoerder van Wageningen45. In de aanloop naar Bevrijdingsdag schreven bijna 700 Wageningse scholieren brieven naar veteranen. Een aantal brieven wordt vandaag voorgelezen bij de herdenking. Een van de briefschrijvers is de 14-jarige Lieve Vermeer. Ze schreef een brief naar de 94-jarige Tweede Wereldoorlog-veteraan Pieter Huijskens, om hem te bedanken.

Quote U heeft ervoor gezorgd dat wij in vrijheid kunnen leven. Daarvoor ben ik u eeuwig dankbaar. Lieve Vermeer (14), briefschrijfster