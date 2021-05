Malinese vrouw bevalt van negen baby's

Een Malinese vrouw is bevallen van negen baby's. Dat kwam ook voor de artsen als een verrassing: op echo's werden zeven baby's gezien, maar dat werden er dus twee meer.

"De pasgeborenen, vijf meisjes en vier jongens, en de moeder maken het allemaal goed", zegt de Malinese minister van Volksgezondheid in een persbericht. "Namens de regering van Mali wenst de minister de baby's en moeder een lang leven toe." In het land werd de bijzondere zwangerschap van de vrouw met interesse gevolgd.

De moeder, Halima Cisse (25) uit de regio Timboektoe, werd in eerste instantie verzorgd in hoofdstad Bamako. Vanwege haar uitzonderlijke situatie werd ze eind maart overgebracht naar Marokko, omdat daar specialistische zorg voorhanden was. Specialisten maakten zich zorgen over haar gezondheid en over de overlevingskansen van de foetussen. De baby's werden in Marokko ter wereld gebracht via een keizersnede.

Het krijgen van een negenling is een uiterst zeldzaam. Vaak overleven een of meerdere baby's de zwangerschap niet als gevolg van medische complicaties.