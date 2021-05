Oud-agent Chauvin vraagt om nieuw proces in zaak-George Floyd

De advocaat van de Amerikaanse oud-agent Derek Chauvin heeft om een nieuw proces gevraagd voor zijn cliënt in de zaak-George Floyd. Chauvin werd vorige maand door een twaalfkoppige jury op alle aanklachten schuldig bevonden aan de dood van Floyd.

Volgens advocaat Eric Nelson is de rechtbank op meerdere punten tekortgeschoten en is het vonnis ongegrond doordat de jury is beïnvloed door de media.

Een verzoek van Nelson om de zitting te verplaatsen naar een andere regio vanwege de enorme media-aandacht voor de zaak werd afgewezen door de rechter. Chauvin heeft daardoor geen eerlijk proces gehad, aldus Nelson.

De jury had volgens hem ook moeten worden afgezonderd door de rechter, zodat zij niet door de media konden worden beïnvloed. Nelson vraagt de rechter nu om een streep te zetten door het oordeel van de jury, die volgens hem vanwege alle publiciteit onder druk is gezet.

Golf van protest

De 45-jarige Chauvin drukte in mei vorig jaar in Minneapolis minutenlang zijn knie op de nek van de gearresteerde zwarte man George Floyd (46), die later overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leidden tot grote protesten tegen racisme en politiegeweld, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.

De strafmaat wordt volgende maand door de rechter bekendgemaakt. Chauvin kan maximaal veertig jaar cel krijgen.