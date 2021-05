Israëlische premier Netanyahu slaagt er niet in regering te vormen

De Israëlische premier Netanyahu is er niet in geslaagd om binnen de vastgestelde termijn een regering te vormen. Netanyahu had vier weken de tijd om coalitiepartners te vinden, tot vandaag.

Het mandaat voor het vormen van een regering is nu teruggegeven aan president Rivlin. Die verklaarde net na middernacht dat hij vandaag met de dertien partijen in het parlement de voortgang van de kabinetsformatie zal bespreken.

De politieke toekomst van het land is ongewis. De mogelijkheid bestaat dat de Likud-partij van Netanyahu voor het eerst in twaalf jaar in de oppositie terechtkomt. President Rivlin geeft een van Netanyahu's opponenten naar verwachting de kans om een coalitie te vormen. De keuze voor Yair Lapid (57) ligt het meest voor de hand, omdat zijn centrumpartij Yesh Atid bij de verkiezingen van 23 maart tweede werd achter Likud.

Ook kan Rivlin het parlement vragen om uit hun midden een nieuwe premier aan te wijzen. Mocht dat allemaal niet lukken, dan zijn ook nieuwe verkiezingen niet uitgesloten. Dat zou de vijfde parlementsverkiezing zijn in ruim twee jaar tijd. Tot die tijd blijft Netanyahu aan het roer staan. Hij ligt nog altijd onder vuur vanwege een slepende corruptiezaak.