Manchester City voor het eerst Champions League-finalist na dubbele zege op PSG

Manchester City heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van de Champions League. De Engelsen waren in de return van de halve finales met 2-0 te sterk voor Paris Saint-Germain, de verliezend finalist van vorig seizoen.

Bij Paris Saint-Germain zat sterspeler Kylian Mbappé de hele wedstrijd op de bank. De Fransman was niet fit genoeg. Ook Mitchel Bakker kreeg geen basisplaats toebedeeld van trainer Mauricio Pochettino. De Nederlandse linksback, die vorige week nog de hele wedstrijd speelde, kwam pas in de 82ste minuut het veld in.

City, dat slechts één keer in zijn historie een Europese finale speelde (in 1970 won de club de Europa Cup II), zat na de heenwedstrijd al op rozen. In een wervelend duel in Parijs gingen de Engelsen er met de winst vandoor (2-1).

Mahrez opnieuw belangrijk

Het winnende doelpunt in dat duel werd binnengeschoten door Riyad Mahrez en ook in de return was de in Frankrijk geboren Algerijn belangrijk. Een inzet van Kevin De Bruyne werd geblokt, waarna de bal voor de voeten kwam van Mahrez. Die aarzelde niet en schoof de bal tussen de benen van keeper Keylor Navas door.