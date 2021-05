Remkes maant Limburgse Staten tot snelheid bij vorming college

Waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) heeft de Limburgse Staten vanavond gemaand tot snelheid bij de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Hij zegt geschrokken te zijn van het rapport van verkenner Onno Hoes. Daaruit bleek dat de aanvankelijke deadline van 21 juni voor een nieuw provinciebestuur is opgeschoven naar uiterlijk 23 juli. "Ik vind dat dit absoluut niet kan", zei Remkes.

Tijdens een eerste zogeheten interim Statencommissie zei Remkes niet goed te snappen welke redenen er zijn voor de vertraging. Die komen in elk geval niet uit de koker van Hoes, zei hij. "Mijn signaal naar de verantwoordelijke fracties is: werk er alsjeblieft aan mee dat deze ongemakkelijke situatie zo snel mogelijk is afgelopen."

Remkes wees erop dat de datum van 23 juli vlak voor het zomerreces valt met als gevolg dat een nieuw gevormd provinciebestuur pas eind augustus of begin september aan het werk is. "Dat is richting de Limburgse samenleving volstrekt onverantwoord", zei hij.

'Duidelijk signaal afgeven'

Remses stelde ook van onder anderen Ondernemend Limburg en samenwerkingsverband Parkstad Limburg al signalen te hebben gekregen dat ze zich grote zorgen maken over de voortgang van een aantal zaken, schrijft 1Limburg.

"U moet zich als Staten heel goed die verantwoordelijkheid realiseren", betoogde Remkes met klem. "Ik weet niet waar precies de oorzaak ligt. Het gaat mij ook niet om het uitdelen van zwarte pieten. Maar ik wil wel dit signaal nu duidelijk afgeven."

Remkes is in april benoemd tot waarnemend commissaris van de koning in Limburg of gouverneur, zoals het in die provincie wordt genoemd. Hij kreeg van minister Ollongren de opdracht om aan het herstel van de bestuurlijke verhoudingen in Limburg te werken.

Op 9 april trad het voltallige dagelijks bestuur van de provincie af, samen met toenmalig gouverneur Theo Bovens (CDA). Aanleiding was een een integriteitsschandaal rond CDA'er Herman Vrehen.