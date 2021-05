Vijf doden bij aanval op kinderdagverblijf in Brazilië

Bij een gewapende aanval op een kinderdagverblijf in het zuiden van Brazilië zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Het gaat om drie kinderen en twee medewerkers van het kinderdagverblijf, zegt de militaire politie. Meerdere kinderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een man van 18 zou het kinderdagverblijf in de plaats Saudades zijn binnengedrongen met een kapmes en vervolgens hebben toegeslagen. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. Volgens de krant Folha de S. Paulo had de verdachte man geen eerdere veroordelingen op zijn naam staan en was hij ook geen bekende van de opvang.

Lokale media melden dat de man zelf ook ernstig gewond is geraakt en is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een overheidsfunctionaris heeft hij geprobeerd zichzelf van het leven te beroven,.

De ouders van de verdachte zijn in shock, zegt de politie. Agenten hebben hun woning doorzocht.