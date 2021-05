City en PSG moeten in hondenweer strijden om finale • Mbappé begint op de bank

In een wervelend duel in Parijs heeft Manchester City de eerste stap gezet richting de finale van de Champions League. De Engelsen troffen een sterk Paris Saint-Germain, met de jonge Nederlander Mitchel Bakker (20) in de basis, maar ze wisten het duel na rust te kantelen. 1-2. Marquinhos opende na een kwartier de score voor de Parijzenaars, maar na rust zorgden Kevin De Bruyne en Riyad Mahrez voor de einduitslag

City, dat slechts één keer in zijn historie een Europese eindstrijd speelde (in 1970 won de club de Europa Cup II), in een zetel voor het Champions League-succes waar de club van Josep Guardiola al zolang naar smacht. Maar City is ook gewaarschuwd; trainer Pochettino heeft eerder met Tottenham Hotspur een achterstand in de halve finales omgebogen. Dat was twee seizoenen geleden tegen Ajax.

PSG geeft het weg, City neemt voorschot op eerste Europese finale in 51 jaar