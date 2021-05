Amsterdam sluit omgeving Dam af voor Dodenherdenking

Daarna, om 19.50 uur, begint buiten op de Dam het programma met een kranslegging door koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij het Nationaal Monument. Vervolgens is het om 20.00 uur in het hele land twee minuten stil, en daarna volgen het Wilhelmus, een 'spoken wordoverdracht' van de 19-jarige Amara van der Elst en de jaarlijkse toespraak, dit keer van André van Duin. Na het officiële programma volgt een defilé.

In de hoofdstad start om 18.50 uur de Nationale Herdenking, met een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Daar zal schrijfster Roxane van Iperen de 4 mei-voordracht Stemmen uit het diepe houden. Verder is er onder meer muziek van het Metropole Orkest en sopraan Laetitia Gerards. Erwin Kamp, hoofd van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, spreekt een overdenking uit.

In Amsterdam is de omgeving van de Dam sinds het einde van de middag afgesloten voor de Dodenherdenking, die ook dit jaar zonder publiek zal plaatsvinden. Het gebied is afgezet met hekken.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar in het hele land opnieuw geen drukbezochte herdenkingen, en ook op de Dam is geen publiek. Wel is er een kleine groep genodigden aanwezig. Naast de kransleggers, sprekers en musici zijn dat vertegenwoordigers van organisaties van verschillende groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden.

De verwachting is dat het een onstuimige herdenking zal worden. Hoewel de wind vanavond iets afneemt, zal het ook tijdens de Nationale Herdenking nog flink waaien. De kans op buien is groot, en het is rond 20.00 uur met een graad of acht erg kil.

De Dam is vanwege de plechtigheden tot 23.00 uur dicht voor alle verkeer.