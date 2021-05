Opnieuw goudjakhals gespot in Nederland, maar nu zijn er unieke beelden

Voor het eerst is er in Nederland bewegend beeld van de goudjakhals gemaakt. Een akkerbouwer zag het dier vorige week toen hij aardappelen aan het poten was en wist het met zijn telefoon vast te leggen. Deskundigen hebben vastgesteld dat het inderdaad om een goudjakhals gaat.

Pas vier keer eerder is een goudjakhals in Nederland waargenomen. "Bizar", noemt ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging de beelden. "De eerste drie keer hebben we een goudjakhals gespot met een wildcamera, maar nu voor het eerst echt op bewegend beeld. Heel bijzonder."

De goudjakhals is genetisch verwant aan de wolf, maar een stuk kleiner. De snuit van het dier is veel spitser dan die van de wolf. Goudjakhalzen zijn, net als de wolf, mensenschuw. Ze komen wel vaker in bewoond gebied, maar vooral 's nachts. "Misschien was hij op zoek naar eten, maar werd hij gestoord door de akkerbouwer en zijn trekker", zegt de ecoloog.

Een muizenjager die schapen doodbeet

De goudjakhals is een muizenjager. Toch beet een goudjakhals vorig jaar november twee schapen dood. Dat is uitzonderlijk, zegt Lelieveld. Het komt volgens hem maar zelden voor dat een goudjakhals schapen aanvalt. Het dier zal geen gevaar vormen voor vee van boeren, vermoedt Lelieveld. "Ik denk dat we juist blij moeten zijn met het dier. Hij jaagt immers op muizen."

Op de Veluwe is in 2016 en 2017 ook al een goudjakhals gezien. Het dier is bezig met een opmars vanuit Oost-Europa. Ook in Duitsland en Denemarken wordt de goudjakhals steeds vaker opgemerkt.

Hoeveel goudjakhalzen er nu in Nederland rondlopen, kan Lelieveld niet zeggen. Maar dat het 'een blijvertje' is, weet hij zeker. "Het is een diersoort die weinig nodig heeft en weinig eisen stelt. Zolang wij hem maar met rust laten."