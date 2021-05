Aantal rechts-extremistische misdrijven stijgt in Duitsland naar recordhoogte

Het aantal misdrijven dat in Duitsland wordt gepleegd door rechts-extremisten is in 2020 met bijna 6 procent gestegen tot 23.080 gevallen. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse politie, die minister Seehofer van Binnenlandse Zaken vandaag presenteerde. Het gaat om het hoogste aantal extreemrechtse misdrijven sinds 2001. Toen begon de politie met het bijhouden van de statistieken.

Duitsland waarschuwt al een aantal jaar voor toenemend geweld van extreemrechts. In de afgelopen jaren pleegden rechts-extremisten een aantal aanslagen. In 2019 werd CDU-politicus Walter Lübcke vanwege zijn migratiestandpunt door een neonazi vermoord. Een paar maanden later probeerde een man een synagoge in Halle binnen te dringen. Toen dat niet lukte schoot hij twee willekeurige mensen dood op straat en in een dönerzaak. En in februari 2020 schoot een man negen mensen dood in waterpijpcafés in Hanau.

Volgens Seehofer tonen de cijfers over vorig jaar opnieuw aan dat "rechts-extremisme de grootste bedreiging voor ons land vormt". Van alle politiek gemotiveerde misdrijven is de helft toe te schrijven aan die stroming, aldus Seehofer.

In april begon een rechtszaak tegen twaalf leden van Gruppe S. De rechts-extremisten worden ervan verdacht aanslagen te hebben gepland op het Duitse parlement, moskeeën en asielzoekerscentra.

Querdenken

Duitse inlichtingendiensten vrezen dat extreemrechts gedijt bij de coronacrisis. Ze zien dat bestaande groeperingen zich aansluiten bij actiegroepen die strijden tegen coronamaatregelen om zo geweld tegen overheidsinstanties aan te wakkeren. Een vergelijkbare ontwikkeling ziet de AIVD in Nederland.

Daarbij doelen de inlichtingendiensten onder meer op de groep Querdenken, die bij veel protesten tegen de coronamaatregelen betrokken is. Ook politici van de rechts-populistische AfD hebben hun sympathie voor die beweging uitgesproken. In maart bestempelde de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV de partij als potentiaal gevaar voor democratie.

Duitsland zag vorig jaar ook een sterke stijging in het aantal antisemitische incidenten en misdrijven die tegen migratie gericht waren. Er werden 15 procent meer antisemitische incidenten geregistreerd en 70 procent meer antimigratie-incidenten. Seehofer: "Deze ontwikkeling is niet alleen zorgwekkend, maar in het licht van onze geschiedenis ook zeer beschamend."