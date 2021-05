Rugoperatie moet fysieke ongemakken van Kramer verminderen

Sven Kramer heeft dinsdagochtend een operatie aan zijn rug ondergaan. Het betrof een relatief kleine ingreep, waarvan het herstel op enkele weken wordt geschat.

De afgelopen seizoenen had de 35-jarige Kramer vaak last van fysiek ongemak aan zijn (onder)rug. Uitgebreid onderzoek was aanleiding voor de ingreep, die minder dan een jaar voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking plaatsvond.

"Normaliter kies je als sporter in het olympisch seizoen liever niet voor een operatieve ingreep", legt Kramer uit. "De afgelopen weken heb ik veel extra trainingsarbeid verzet en daarmee een flinke buffer opgebouwd voor de periode van herstel. Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet."

Ook coach Jac Orie staat achter de operatie van zijn pupil. "Op het ijs laat zijn lichaam hem af en toe in de steek. Alles afwegende durven we deze stap te zetten, omdat we denken dat er grote kans is dat hij hiermee beter en vooral stabieler zal kunnen presteren."

Trainingskamp

Kramer zal op 23 mei aanstaande gewoon met Team Jumbo-Visma afreizen naar het trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. Dit kamp zal voor de meervoudig olympisch kampioen volledig in het teken staan van herstel.