PSV langer door met technisch manager De Jong: 'Willen naar top-32 van Europa'

PSV heeft het contract met technisch manager John de Jong verlengd tot medio 2024.

"John bouwt met PSV aan een sterke en succesvolle toekomst", zegt directeur Toon Gebrands. Ook De Jong kijkt ernaar uit om verder te bouwen aan de toekomst van PSV. "Onze doelstellingen zijn ambitieus, maar daar loop ik niet voor weg."

"In Nederland wil PSV spelen om de prijzen en internationaal streven wij een positie bij de beste 32 clubs van Europa na", gaat De Jong verder. "Er is nog veel werk te verzetten. De overtuiging dat we daar komen is er."

De Jong werd eind vorig jaar uitgebreid geïnterviewd over zijn baan als technisch manager van PSV.