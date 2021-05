Onstuimige Dodenherdenking • Slachtoffers op verschillende plaatsen herdacht

Schrijver Jop Steenhof de Jong kreeg voor een nieuw boek over de Tweede Wereldoorlog het dagboek van een NSB'er uit Zierikzee in handen. "Heel interessant om van een Duitsgezinde inwoner inzicht te krijgen in zijn gedachtenwereld die laatste maanden van de bezetting", vertelt hij tegen Omroep Zeeland.

De Feijter was één van de weinige pro-Duitse inwoners in Zierikzee in dat laatste jaar van de oorlog. Tot op het laatst bleef hij in een Duitse overwinning geloven.

Zijn dagboek stopt abrupt net na de bevrijding. "Hij werd op de avond van 7 mei gearresteerd. Toen heeft hij een tijdje in een interneringskamp in Haamstede gezeten." De middenstander kreeg één jaar en acht maanden detentie opgelegd en keerde toen weer terug naar Zierikzee waar hij weer een winkel begon.

Volgens Steenhof de Jong werd hij uiteindelijk weer in genade aangenomen door de bevolking van Zierikzee. "Je moet begrijpen, het was maar een kleine jongen in het geheel van de foute Nederlanders", aldus Steenhof de Jong.