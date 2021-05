Nationale Dodenherdenking afgelopen • Van Duin staat stil bij verdraagzaamheid en vrijheid

-Nationale Herdenking in Amsterdam

18.45 - 20.30 uur NPO 1 en NOS.nl / NOS-app

18.30 - 20.30 uur op NPO Radio 1

18.30 - 20.30 uur op Facebook

18.30 - 20.30 uur op YouTube

De herdenkingsbijeenkomst in de De Nieuwe Kerk met de 4 mei-voordracht door schrijfster Roxane van Iperen. Aansluitend is de Nationale Herdenking op de Dam, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans leggen. André van Duin houdt een toespraak. Op de Dam is geen publiek aanwezig.

-Documentaire over Jacoba van Tongeren

20.35 - 21.00 uur, NPO 2

Portret van een bijzondere verzetsvrouw in Amsterdam die na de oorlog in de vergetelheid raakte. Ze liet unieke memoires na over haar werk als leider van de verzetsgroep Groep2000.

-Documentaire over Etty Hillesum

21.00 - 21.55 uur, NPO 2

Programmamaker Mélinde Kassens volgt biografe Judith Koelemeijer in haar zoektocht naar nieuwe feiten over het leven van de Joodse vrouw Etty Hillesum, die na de oorlog bekendheid kreeg door haar oorlogsdagboeken.

-Vuur van de Vrijheid

23.05 - 00.11 uur, NPO 1 en NOS.nl / NOS-app

Bekende artiesten en acteurs brengen in het Internationaal Theater Amsterdam een programma over oorlog en herdenken. Aansluitend wordt om middernacht in Wageningen het Bevrijdingsvuur ontstoken, waarmee de overgang wordt gemarkeerd van herdenken naar vieren, naar Bevrijdingsdag.