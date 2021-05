Vader Ruinerwold-gezin mag huis kinderen tijdelijk niet in

Ermelo heeft Gerrit Jan van D. een huisverbod opgelegd, melden verschillende media op basis van een verklaring van de burgemeester. De gemeente heeft nog geen reactie gegeven aan de NOS.

Het huisverbod betekent dat de vader van het 'Ruinerwoldgezin' niet meer bij zijn kinderen in hun huis in de Veluwse gemeente mag verblijven. Met hem in huis zou volgens de gemeente de veiligheid van de kinderen onvoldoende zijn gewaarborgd. Van D. is overgeplaatst naar een zorginstelling.

Aanleiding voor het huisverbod is onder meer een nieuwe aangifte van seksueel overschrijdend gedrag tegen Van D., waarover RTV Drenthe gisteren berichtte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt die aangifte.

Het huisverbod zou al op 28 april zijn ingegaan en geldt in eerste instantie voor 10 dagen. Wat er na aanstaande vrijdag gebeurt, is onduidelijk. Een huisverbod kan tot 28 dagen worden verlengd.

Vijf van de negen vertrokken

Vader Gerrit Jan van D. woonde sinds begin maart, toen de strafzaak tegen hem werd gestaakt, weer samen met vijf van zijn negen kinderen. Een van de vijf is sindsdien alsnog vertrokken, bleek vorige maand. De vier oudste kinderen deden dat al eerder en begonnen een civiele rechtszaak tegen hun vader.

In oktober 2019 kwam de Ruinerwold-zaak aan het licht. Van D. leefde jarenlang met zes van zijn kinderen in afzondering op een boerderij in Drenthe. Het gezin werd ontdekt nadat een van de kinderen om hulp had gevraagd in een café. De vader werd daarna aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van de twee oudste kinderen en van vrijheidsberoving van al zijn kinderen.