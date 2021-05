Vaccinaties leiden tot stevige daling van coronasterfte in ziekenhuizen, ook op IC

De drukte in de ziekenhuizen mag dan onverminderd groot zijn, toch beginnen ook daar de gevolgen van het vaccinatieprogramma duidelijk zichtbaar te worden. Omdat ouderen, de belangrijkste risicogroep, steeds vaker zijn ingeënt, neemt de sterfte van covidpatiënten zowel op de IC's als op de verpleegafdelingen substantieel af.

Op de intensivecareafdelingen gaat het om een daling van het overlijdensrisico van 27 procent op 1 januari naar 20 procent op 1 april. Op de verpleegafdelingen nam dit percentage in die vier maanden af van ruim 15 naar minder dan 10 procent.

Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de stichting NICE, die samen met de afdeling klinische informatiekunde van het Amsterdam UMC de gegevens van de ziekenhuizen verzamelt en analyseert.

Daling inmiddels waarschijnlijk groter

Volgens NICE-voorzitter Dave Dongelmans is het logisch om te veronderstellen dat de sterfte sinds 1 april alleen maar verder is teruggedrongen. De afgelopen maand is het vaccinatietempo immers verder opgevoerd. Maar omdat sommige covidpatiënten lang in het ziekenhuis moeten blijven, zijn de ziekenhuiscijfers van de afgelopen maand nog niet betrouwbaar genoeg.

Belangrijk effect van de vaccinatiecampagne, die begon met vooral de alleroudsten, is dat er steeds minder senioren worden opgenomen. Op de verpleegafdelingen ging het bij de patiënten van boven de 80 in de eerste vier maanden van dit jaar zelfs om bijna een halvering.

Waar begin van het jaar 27,5 procent van de patiënten 80-plusser was, was dat op 1 april nog maar zo'n 15 procent. Dat had onmiddellijk effect op de sterftecijfers: naarmate mensen ouder zijn, groeit de kans op overlijden aan corona. De grootste toename van patiënten in de ziekenhuizen is de laatste maanden in de leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar.

Goed nieuws

Op de intensivecareafdelingen werden van meet af aan al minder 80-plussers verpleegd. Maar ook daar gaat het om grofweg een halvering van het aantal patiënten van bijna 5 naar zo'n 2,5 procent. Ook in de leeftijdscategorie 75 tot 80 liep het aantal patiënten terug, van 10 naar 7 procent.

"Dat lijken relatief kleine getallen", aldus Dongelmans. "Maar met ongeveer 850 mensen op de IC heb je het dan dus over tientallen mensen minder uit deze groepen die op de IC belanden en overlijden. En dat is echt goed nieuws bij alle druk die onverminderd op de ziekenhuizen staat."

Vooral op de IC's gaat het om een grote verandering. Op de verpleegafdelingen was de prognose al verbeterd, met name dankzij de inzet van medicijnen als tociluzimab en dexamethason. Maar op de intensive cares daalde weliswaar de opnameduur, maar bleef het overlijdensrisico lange tijd stabiel op circa 30 procent.