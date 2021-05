La Liga stelt onderzoek in naar barbecue Messi; mogelijk coronaregels geschonden

De barbecue die Lionel Messi maandag georganiseerd had om de teamgeest bij FC Barcelona te verbeteren, is niet onopgemerkt gebleven. La Liga is een onderzoek gestart naar het mogelijk schenden van de coronaregels door de selectie van Barcelona.

Als blijkt dat het COVID 19-protocol van de Spaanse competitie is geschonden, dan kan La Liga de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie van de bond.

Bij de barbecue waren naar verluidt ook vrouwen van spelers en spelers van het tweede elftal aanwezig. In Spanje mogen binnenshuis op dit moment vier personen met elkaar aan tafel zitten en zes personen buitenshuis.

'Privéaangelegenheid'

"Dit is een privéaangelegenheid", zei een woordvoerder van FC Barcelona tegenover radiostation Cadena SER over het initiatief van Messi. "De spelers worden meerdere keren per week op corona getest en vormen samen een bubbel. Deze barbecue kunnen we feitelijk beschouwen als een lunch onder werktijd."

Pere Aragonès, waarnemend regiopresident van Catalonië, zegt in een reactie dat de spelers van Barcelona zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie. "We willen iedereen vragen de maatregelen na te leven, maar mensen met een publieke verantwoordelijkheid zouden dat nog intensiever moeten doen. Zij moeten het goede voorbeeld geven."

Het initiatief van Messi moest de selectie Barcelona, die zondagavond met 3-2 won bij Valencia, extra motivatie geven in aanloop naar de kraker tegen Atlético Madrid van zaterdag (aftrap 16.15 uur).