Mourinho na elf jaar terug naar Italië, nu als trainer van AS Roma

Eerder vandaag meldde de club dat er na dit seizoen afscheid wordt genomen van de huidige hoofdcoach, die bezig is aan zijn tweede seizoen in Rome.

Onlangs schakelde AS Roma Ajax uit in de kwartfinales van de Europa League. In de halve finales werd echter het eerste duel met Manchester United met 6-2 verloren en ook in de Serie A loopt het minder: de club staat zevende.

Terugkeer

Voor Mourinho betekent het dat hij na elf jaar weer terugkeert in de Italiaanse competitie, waar hij in 2010 met Internazionale de landstitel, de beker en de Champions League won. Afgelopen weekend legde Inter voor het het eerst sinds 2010 weer beslag op de landstitel.

Mourinho was eerder werkzaam bij Porto, Real Madrid, Chelsea en Manchester United.