Van Persie treedt komend seizoen toe tot technische staf Feyenoord

Robin van Persie gaat als trainer aan de slag bij Feyenoord. De topscorer aller tijden van Oranje maakt vanaf komend seizoen deel uit van de technische staf die onder leiding staat van de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot.

Tevens krijgt Van Persie als coach de hoofdverantwoordelijkheid voor Feyenoord onder 16. In dat elftal speelt Van Persies zoon Shaqueel (14).

"Ik ben erg enthousiast over deze kans en kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven te beginnen", aldus Van Persie, die twee jaar geleden zijn carrière als speler in Rotterdam-Zuid beëindigde.