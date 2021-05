Grootste sieradenmaker wil alleen nog labdiamanten gebruiken

De grootste sieradenmaker ter wereld, Pandora, gaat voortaan alleen nog maar diamanten uit laboratoria gebruiken voor hun sieraden. Het bedrijf wil natuurlijke diamanten, die worden gewonnen in mijnen, in de ban te doen.

Pandora gebruikte al nauwelijks diamanten in hun sieraden; in 50.000 van de jaarlijks geproduceerde 85 miljoen sieraden van Pandora zijn diamanten verwerkt.

Karen Rentmeesters, van koepelorganisatie Antwerp World Diamond Centre, zegt dat de prijs van labdiamanten de afgelopen jaren zodanig is gezakt door grootschalige productie, dat het voor Pandora nu een goed verdienmodel kan zijn om alleen sieraden met dat type diamanten te verkopen. Sieraden met labdiamanten zijn aanzienlijk goedkoper dan sieraden waarin natuurlijke diamanten zijn verwerkt.

Ook de zuiverheid van de labdiamanten is de afgelopen jaren iets verbeterd, zegt Rentmeesters. Maar na analyse is uiteindelijk wel vast te stellen of een diamant uit de grond komt of uit een laboratorium.

'Foute diamanten'

Human Rights Watch waarschuwde vorig jaar dat veel 'foute' diamanten nog steeds bij bekende sieradenmerken terechtkomen. Bij de productie in de mijnen komt bijvoorbeeld dwangarbeid en kinderarbeid voor.

Rentmeesters plaatst daar wel een kanttekening bij: "Zeker 85 procent van de diamanten die worden gewonnen uit mijnen, komen van grote beursgenoteerde bedrijven die niet kunnen opereren zonder dat erop toegezien wordt dat de lokale gemeenschap daar ook beter van wordt."

Veel energie

Een nadeel van labdiamanten is dat de productie veel energie vergt. Koolstof wordt onder grote druk samengeperst en moet verhit worden tot 800 graden Celsius. "Diamanten uit laboratoria worden grotendeels in bedrijven in China geproduceerd, waar ze gebruik maken van steenkool", zegt Rentmeesters.

Sieradenmaker Pandora werkt aan de verduurzaming van de productie van labdiamanten.

NOSop3 nam een aantal jaar geleden al een kijkje in een laboratorium waar diamanten worden gemaakt.