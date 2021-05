Ook Olympische Spelen van 2022 en 2024 te zien bij de NOS

De Olympische Spelen blijven ook de komende jaren te zien bij de NOS. Dinsdag kondigde de publieke omroep aan dat er een akkoord is bereikt over een nieuwe sublicentie voor de Spelen van 2022 (Peking) en 2024 (Parijs).

Discovery verleent een sublicentie aan de NOS van de televisie- en radiorechten. De overeenkomst houdt in dat de NOS de Spelen van Peking 2022 en Parijs 2024 live kan uitzenden op televisie en op NOS.nl, de NOS-app en NPO Start. Voor de Spelen in Parijs in 2024 heeft de publieke omroep een extra digitale stream.

Daarmee is de volledige toegang tot de Olympische Spelen gegarandeerd via de publieke omroep, Eurosport en de streamingdienst Discovery+.

Olympisch vuur

"Het olympisch vuur blijft branden bij de NOS", zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. "We hebben vorig jaar gemerkt wat het gemis van sport betekent voor de samenleving. Sport verbindt, socialiseert en enthousiasmeert. Dat we in de komende vier jaar drie Olympische Spelen voor iedereen in Nederland mogen uitzenden, is goed nieuws. Voor het Nederlands publiek maar ook voor de Nederlandse sport."

"En dat alles blijven we doen op de manier die men van ons gewend is", gaat Timmer verder. "Met live-verslag, voor- en nabeschouwingen, deskundigheid aan tafel en ter plekke, met analyses, interviews en achtergronden. Zoals we doen sinds 1964, het jaar dat de Olympische Spelen voor het eerst bij de NOS te zien waren."

Deze overeenkomst bouwt voort op bestaande afspraken, aangekondigd in 2017, waarbij Discovery de audiovisuele rechten in sublicentie heeft gegeven aan de NOS voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in 2018 en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, die vanwege corona werden uitgesteld en deze zomer plaatsvinden.