RIVM bezorgd om hoge coronacijfers onder 40- tot 60-jarigen

De afgelopen week is het aantal positieve tests met 8 procent gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In totaal werden er in de voorbije week 52.086 besmettingen geregistreerd, tegenover 55.097 in de voorafgaande week. Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM.

Het aantal afgenomen tests was 16 procent lager dan in de week ervoor, waarschijnlijk door de meivakantie. Vooral scholieren lieten zich minder testen. Het percentage positieve tests steeg van 10.6 naar 11,7 procent.

Het aantal meldingen daalde in vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar het meest bij de 80-plussers, waarschijnlijk omdat velen inmiddels zijn gevaccineerd.

2613 covidpatiënten in ziekenhuis

Het RIVM ziet over de afgelopen week een "onverminderd hoge druk" op zowel de verpleegafdelingen als de IC's, hoewel het aantal opnames afnam. Volgens het instituut heeft de opmars van de Britse variant van het virus ertoe geleid dat meer jongere mensen (met name tussen 40 en 60 jaar) met covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen.

Er liggen nu 2613 coronapatiënten in het ziekenhuis, 29 minder dan gisteren. De bezetting is iets hoger dan een week geleden (toen 2597). De bezetting van de IC's is nagenoeg gelijk aan vorige week: toen 820 en nu 818. Dat is nog steeds vergelijkbaar met het niveau van eind april 2020.

Het reproductiegetal was op 19 april 0.94. Dat betekent dat elke 100 mensen met corona 94 anderen besmetten. Nu het laatst bekende R-getal onder de 1 is gekomen daalt het aantal mensen dat besmet is. Een week eerder lag het R-getal nog op 1,05.