Toch weer elk jaar militaire optocht bij Bevrijdingsdefilé in Wageningen

Het Bevrijdingsdefilé met een militaire optocht op 5 mei in Wageningen blijft een jaarlijks terugkerend evenement. Het ministerie van Defensie maakte twee maanden geleden bekend de optocht nog maar eens in de vijf jaar te kunnen ondersteunen, maar komt daar nu op terug.

De jaarlijkse herdenking in Wageningen bestaat uit drie onderdelen: de kerkdienst, de herdenking en het defilé. De inzet van Defensie geldt alleen voor het defilé, meldt Omroep Gelderland.

Defensie zei eerder de operationele capaciteit niet meer te hebben om alle herdenkingen jaarlijks te ondersteunen en bij aanwezig te zijn. Wel zegde het toe jaarlijks de militaire muziek, de vaandeldragers, rekwisieten en een erewacht beschikbaar te blijven stellen.

Gesprekken

Sindsdien zijn meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Wageningen en stichting Wageningen45. Vervolgens kwam Defensie terug op het besluit.

Voorzitter Toon van Asseldonk van Wageningen45 schrijft in een eerste reactie dat "morgen in het teken staat van eren en vieren. Het is een geweldig eerbetoon aan alle veteranen dat het alom geliefde Bevrijdingsdefilé, met steun van alle partners, blijft bestaan."

Het Bevrijdingsdefilé werd voor het laatst gehouden in 2019. Vorig jaar ging het niet door in verband met de coronapandemie. Ook dit jaar is het om die reden afgelast. Als alternatief is er een digitale herdenking en viering georganiseerd.