Dodelijke protesten Colombia houden aan, ondanks schrappen belastinghervorming

Het is al dagen onrustig in een aantal Colombiaanse steden vanwege protesten tegen voorgenomen belastingverhogingen. Hoewel de omstreden wet voorlopig is teruggetrokken, blijven demonstranten de straat op gaan. De afgelopen vijf dagen zijn volgens de nationale ombudsman minstens zeventien doden gevallen, onder wie zestien burgers, en 846 mensen gewond geraakt.

Op beelden die circuleren op sociale media valt te zien dat de protesten, die vorige week woensdag begonnen, hardhandig worden neergeslagen. Met name in de miljoenenstad Cali, de derde stad van het land, vielen veel gewonden.

President Ivan Duque wil met een hervorming van het belastingstelsel miljarden euro's ophalen om daarmee de economische crisis als gevolg van de coronapandemie aan te pakken. Vakbonden uitten daarop kritiek, omdat de belastingverhogingen vooral arme mensen zouden treffen. Zo zou er een lagere ondergrens komen voor salaris waarover inkomensbelasting wordt geïnd.

Zondag maakte Duque in een televisietoespraak bekend de belastinghervorming uit te stellen en te werken aan nieuwe voorstellen om de economische crisis te lijf te gaan. De verantwoordelijk minister van Financiën besloot daarop af te treden. De geest ging daarmee niet terug in de fles: de demonstraties gingen door.

De onrust heeft zich inmiddels uitgebreid tot een breder anti-overheidsprotest. Onder de betogers heerst veel woede over sociale ongelijkheid, strenge coronamaatregelen en het relatief hoge sterftecijfer als gevolg van het coronavirus. Ook is er boosheid over het doodschieten van een 17-jarige jongen door een politieman tijdens de demonstraties.

Plunderingen

Volgens de Colombiaanse autoriteiten is het protest gekaapt door gewelddadige bendes. Minister van Defensie Diego Molano sprak gisteren van "criminele organisaties die uit zijn op plunderingen en vandalisme". Hij zei daarbij niet om welke organisaties het zou gaan. Ook ging hij niet in op de vraag hoeveel doden er zijn gevallen.

De afgelopen dagen werden onder meer stadsbussen vernield of in brand gestoken, standbeelden omver getrokken en een onafhankelijk televisiestation bestormd. De Colombiaanse overheid heeft daarom extra veiligheidstroepen ingezet in met name Cali, het hart van de protesten.

Op Twitter worden deze beelden van de politie-inzet gedeeld: