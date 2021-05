Oorlogsslachtoffers uit Nederlandse sport herdacht bij Olympisch Stadion

Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is tijdens de nationale sportherdenking stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers in de Nederlandse sport.

Onder anderen Esther Vergeer, chef de mission van de paralympische ploeg, Ajax-directeur Edwin van der Sar, NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen en oorlogsveteraan en paralympisch rolstoelbasketballer Marc van de Kuilen legden vijf kransen in de vorm van de olympische ringen bij het beeld van Prometheus.

Daarna volgden de Last Post en twee minuten stilte.