Merknaam D-reizen weer terug, mogelijke doorstart nog onbekend

De merknaam D-reizen blijft bij een doorstart bestaan. Dat blijkt uit het faillissementsverslag. Eerder bleek dat de directeuren van het failliete D-reizen de merknaam naar hun privébedrijf hadden overgeheveld. De curator Ton Tekstra liet al aan de NOS weten dat dit in onderling overleg met de directie van het failliete D-reizen is 'teruggedraaid'.

De curatoren zijn momenteel aan het onderzoeken of de directeuren kwalijk hebben gehandeld door de merknaam naar zichzelf te overhevelen. Eerder was bekend dat de merknaam D-reizen onderdeel is van een mogelijke overname, ongeacht de uitkomst van het onderzoek.

Over een mogelijke doorstart kunnen de curatoren nog niets melden, omdat het online biedingsproces nog bezig is.

Naast Prijsvrij Vakanties en Rewe Reizen, is ook Hillman Travel een kandidaat bij een mogelijke doorstart van D-reizen. "Zo bouwen we de berg steeds verder uit", zegt Franz Bergman, eigenaar van Hillman Travel, grappend. Hij heeft in België ook een vastgoedmaatschappij, Bergman Assets. Bij een doorstart zal Hillman Travel doorgaan met de verkoop van reizen onder hun eigen merknaam.

Jan Henne de Dijn, de directeur van het failliet verklaarde D-reizen, lijkt ook mee te doen in het biedingsproces, maar is niet bereikbaar voor commentaar. TUI is geen kandidaat meer voor een eventuele doorstart van D-reizen, omdat de boedel voor TUI geen toegevoegde waarde blijkt te hebben.