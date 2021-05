Groep met medische indicatie blijkt fors groter en kan vanaf donderdag prikafspraak maken

Mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie kunnen vanaf donderdag 6 mei een afspraak maken voor een coronavaccinatie. In totaal worden 1,4 miljoen mensen uitgenodigd in de komende anderhalve week. De groep blijkt veel groter dan de een miljoen waar het RIVM vanuit ging.

Het uitnodigen van de groep gaat gefaseerd om de afsprakenwebsite- en telefoonlijn van de GGD niet te laten vastlopen. Verdeeld over acht werkdagen krijgen 175.000 mensen per dag een brief thuisgestuurd waarmee ze online of telefonisch een prikafspraak kunnen maken.

Alle mensen uit de groep krijgen bij het vaccineren voorrang op hun leeftijdsgenoten vanwege hun medische indicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld vanwege longaandoeningen, nierproblemen of diabetes. Zij komen ook jaarlijks in aanmerking voor een griepprik.

De mensen uit de voorrangsgroep zijn de afgelopen weken door hun eigen huisarts aangemeld voor de vaccinatie. Nu het aanmelden is afgerond, blijkt die groep fors groter. Het RIVM, dat de vaccinatiecampagne coördineert, ging uit van één miljoen mensen, maar huisartsen hebben er 400.000 extra aangemeld.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vermoedt dat de miljoen een onderschatting was van de grootte van de groep, maar noemt het voor huisartsen mogelijk om naar eigen inzicht mensen toe te voegen aan de uitnodigingenlijst, mensen moeten dan wel een medische indicatie hebben.

Willekeurig

Het uitnodigen start dus vanaf donderdag en verloopt niet per leeftijdsgroep en ook niet per provincie, maar per huisartsenpraktijk. Iedereen met dezelfde huisarts krijgt de brief dus op dezelfde dag. Welke praktijken als eerste aan de beurt komen is willekeurig bepaald, aldus het RIVM.

Wanneer de eerste prikken bij de groep worden gezet is nu nog niet bekend, maar het gaat waarschijnlijk om begin volgende week. Iedereen krijgt bij een priklocatie van de GGD een vaccinatie met een Pfizer/BioNTech-vaccin of Moderna-vaccin.

Alle mensen uit de groep moeten volgens het RIVM begin juni de eerste prik hebben gehad. De groep was eerder verder nog naar achteren geplaatst in de vaccinatiestrategie als gevolg van de beslissing om het AstraZeneca-vaccin niet meer aan mensen onder de 60 jaar te geven.

Het gaat hier overigens niet om mensen met een hoog medisch risico, zoals mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down. Zij zijn eerder al uitgenodigd door de huisarts voor een vaccinatie. Er zijn ook nog andere medisch hoog risicogroepen die voorrang krijgen.